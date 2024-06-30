رحيل الأميرة لالة لطيفة.. الأمير هشام العلوي يعزي الملك محمد السادس
نشر الأمير هشام العلوي، ابن الأمير الراحل مولاي عبد الله، وابن عم الملك محمد السادس، تدوينة على موقع “فايسبوك” يعزي فيها الملك محمد السادس، إثر وفاة والدته الأميرة لالة لطيفة.
وجاء في التعزية، “تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر انتقال الأميرة للا لطيفة إلى رحمة الله”.
وأضاف أنه “بهذه المناسبة الحزينة أتوجه بخالص التعازي إلى أفراد عائلتها وعلى رأسهم الملك محمد السادس، والأمراء والأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء ومولاي رشيد وإلى أحفادها وباقي أفراد أسرتها”. وتمنى من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان على الفقيدة
وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس وحرم الراحل الملك الحسن الثاني، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م
38 تعليقات
,رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء انا لله وانا اليه راجعون
الله يتغمدها بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى يارب
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمها واغفر لها و اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
تعاز ينا الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انالله ونااليه راجعون .
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة انا لله وانا اليه راجعون ويرزق أهلها الصبر والسلوان اللهم اجعلها في أعلى عليين مع النبيين والشهداء
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة واسكنها الفردوس الأعلى
رحمها الله واسكنها فسيح جناته اللهم ارحم جميع اموات المسلمين وانا لله وانا اليه راجعون
إنا الله وإنا إليه راجعون
رحمها الله واسكنها فسيح جناته و رزق الملك محمد السادس و جميع الاسرة الملكية الصبر و السلوان انا لله و انا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون عزائي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله رحمها الله واسكنها فسيحة جنانه
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها جنة الفردوس الاعلى امين يارب العالمين
تعازينا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية ان لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها واجعل قبرها روضه من رياض الجنه
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمها و اسكنها الجنة مع النبيين والشهداء والصالحين واجعل قبرها روضة من رياض الجنة
انا لله وانا اليه راجعون
خالص العزاء للاسراة العلوية وعلى راسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وسائر المسلمين يارب العالمين