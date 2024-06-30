رحيل الأميرة لالة لطيفة.. الأمير هشام العلوي يعزي الملك محمد السادس

نشر الأمير هشام العلوي، ابن الأمير الراحل مولاي عبد الله، وابن عم الملك محمد السادس، تدوينة على موقع “فايسبوك” يعزي فيها الملك محمد السادس، إثر وفاة والدته الأميرة لالة لطيفة.

وجاء في التعزية، “تلقيت ببالغ الحزن والأسى خبر انتقال الأميرة للا لطيفة إلى رحمة الله”.

وأضاف أنه “بهذه المناسبة الحزينة أتوجه بخالص التعازي إلى أفراد عائلتها وعلى رأسهم الملك محمد السادس، والأمراء والأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء ومولاي رشيد وإلى أحفادها وباقي أفراد أسرتها”. وتمنى من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان على الفقيدة

وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس وحرم الراحل الملك الحسن الثاني، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م