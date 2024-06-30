بني انصار .. قرار استخلاص 10 دراهم لولوج الشاطئ تثير استياء المصطافين
هبة بريس/ وجدة
أثار قرار جماعة بني انصار التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بضرورة اداء 10 دراهم عن كل سيارة لولوج شاطئ بوقانا، غضب المصطافين وعلى صفحات التواصل الإجتماعي.
و قامت مصالح جماعة بني انصار بتثبيت محطة الأداء في مدخل الشاطئ، وهو القرار الجبائي أثار موجة غضب كبيرة لدى رواد الشاطئ
وغص الفايسبوك بتعليقات رافضة القرار بل. اعتبر القرار متسرعا ولا يخدم السياحة و لا يشجع الزوار على القدوم إلى بني انصار.
والمثير ان استخلاص 10 دراهم لا يقابله وجود أية مرافق صحية، من قبيل انعدام الولوجيات، داعين مجلس جماعة بني انصار الى التراجع عن هذا القرار الذي يأتي في زمرة ارتفاع الاسعار .
7 تعليقات
السرقة بالعلالي وصاف ..
نتمنى إلغاء هاته التعرفة التي لقيت غضب المصطافين..
البحر مجان للجميع وعلى الجماعة الحضرية إلغاء ثمن التذكرة المحددة في10 دراهم..
اذا كانت المحطة مجهزة بالمراحيص وصنابير المياه الصالحة الشرب مع اسقف تحمي السيارات من حريق الشمس يمكن ان نتفهم هذا الاداء.
قرارات غريبة في وطن الغرائب و العجائب التخبط سيد الموقف بدل شن حملات على المخالفين للقانون في الشواطئ من محتلين للملك البحري و كل مخالف للقانون يلجؤون لهكذا قرارات مضحكة
الأرض أرض الله و البحر ملك العموم.اللهم ان كانت هذه الجماعة قامت بتجهيز هذا المكان بصنابير للمياه و مراحيض الخ، فربما يدخل هذا الأداء في باب المعقول والا سيكون الاستخلاص بغير وجه حق.
هاد البسالة إلىما تحبساتش غادي تنتشر ..حشومة هاد الشي ..إلى بغيتي تنفس الهواء خلص ..هي لي بقات..