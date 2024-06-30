طقس الأحد .. حار بكل مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل، والسهول الشمالية والوسطى، وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح و الليل مع تكون كتل ضبابية محلية.

ومن المتوقع، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من الهضاب العليا الشرقية، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية، وكذا بالقرب من السواحل الوسطى مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و24 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة، وما بين 08 و12 بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بعض الشيء بالسهول الشمالية والوسطى، بينما ستكون في ارتفاع طفيف بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.