القوات المسلحة الملكية تعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

أعلنت القوات المسلحة الملكية إنها “تلقت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المشمولة بعفو الله تعالى ورضاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، التي لبت دعاء ربها راضية مرضية”.

وجاء في بلاغ القوات المسلحة الملكية :” وبهذه المناسبة المحزنة، تعرب أسرة القوات المسلحة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ولكافة أفراد الأسرة الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، داعية العلي القدير أن يشمل الفقيدة المبرورة بكريم رضوانه ويسكنها فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.”

وأضاف البلاغ :”حفظ الله مولانا صاحب الجلالة بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.”