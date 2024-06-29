شريط فيديو يطيح بحاملي أسلحة بيضاء بمكناس

هبة بريس _ مكتب فاس

تفاعلت ولاية أمن مكناس بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يشهرون أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بالإحساس بانعدام الأمن .

وكشفت ولاية الأمن بمكناس أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، مكنت مساء يوم أمس الجمعة 28 يونيو الجاري من تحديد هوية المعنيين بالأمر و توقيف اثنين منهم يبلغان من العمر 16و 19 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، القاصر لتدبير المراقبة ، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية و إيقاف باقي المتورطين فيها.