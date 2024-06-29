جريدة “هبة بريس” تعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

2024-06-29 / 22:07
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ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا اليوم السبت 29 يونيو، نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة أمحزون والدة جلالة الملك محمد السادس .

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة جريدة “هبة بريس ” الالكترونية بأحر التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها فسيح جناته.

كما نتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء الخالص راجين منه سبحانه أن يرزق أمير المؤمنين الصبر والسلوان ويحفظه بحفظه وعنايته ويمتعه بالصحة والعافية وكافة الأسرة العلوية الشريفة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

2024-06-29 / 22:07
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