عمر مورو يعزي جلالة الملك في وفاة والدته

قدم عمر مورو، رئيس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ، واجب العزاء إلى الملك محمد السادس، في وفاة والدته الأميرة للا لطيفة اليوم السبت 29 يونيو الجاري .

وجاء في برقية التعزية :” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب خاشعة راضية بقضاء الله، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله الأميرة لالة لطيفة، والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله،. وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصالة عن نفسه و باسم كافة مكونات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بخالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس ولجميع أفراد العائلة العلوية الشريفة.”

وتابع مورو في برقية التعزية قائلا :”نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن ينزل السكينة والطمأنينة على قلوب أهلها وذويها ومحبيها و كافة أفراد الشعب المغربي . كما نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يمنح جلالة الملك محمد السادس وأفراد الأسرة العلوية الكريمة الصبر و المواساة لتحمل هذا المصاب الجلل.”