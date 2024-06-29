حادثة مأساوية ..شاحنة تصرع 14 شخصا شمال نيجيريا

2024-06-29 / 21:37
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لقي 14 شخصا حتفهم عندما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها قرب مدينة كانو بشمال نيجيريا، حسبما أعلنت وكالة السلامة الطرقية.

وذكرت اللجنة الفدرالية للسلامة الطرقية، في بيان، أن شاحنة البضائع صدمت مصلين مسلمين كانوا يغادرون مسجدا بعد وقت قصير من صلاة الجمعة في قرية إيماوا على بعد 30 كيلومترا من كانو، مضيفة أن سائق الشاحنة “فقد السيطرة واصطدم بالمارة الذين كانوا قد انتهوا للتو من الصلاة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الاصطدام المؤسف أدى إلى خسارة مأسوية لأربعة عشر شخصا والعديد من الإصابات”.

وتشيع الحوادث على الطرق في نيجيريا، لا سيما بسبب السرعة وتجاهل قوانين السير.

وبحسب أرقام صادرة عن اللجنة الفدرالية لسلامة الطرق، فإن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا في حوادث سير سنة 2023، مقابل 6500 في العام الذي سبقه.

2024-06-29 / 21:37
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