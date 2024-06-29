حكام الإمارات يعزون الملك محمد السادس في وفاة والدته

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس.