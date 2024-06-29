حكام الإمارات يعزون الملك محمد السادس في وفاة والدته
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس.
6 تعليقات
شكرآ لكل دول العرب الإسلامية وعلى رأسها دول الخليج العربي جزاهم الله خيراً على إرسال برقية تعزية بوفاة والدة ملكنا الغالي اطال الله في عمره.
ونعم الأخوية الصادقة التي تربط بين دول الخليج العربي والعرب والشخصيات الدبلوماسية بين المغرب فجزاهم خيرا على التعزية والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
عزاؤنا واحد وشكرا لكل من رفع أحر التعازي والمواساة إلى ملكنا الغالي على هذآ الجلل المصاب اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نرفع أسمى معاني التقدير والاحترام المتبادل بين إخواننا في الإمارات من شيوخ وحكاما وشعبا فهم أهل المواساة في السراء والضراء وجزاهم الله خيراً على تعزيتهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في وفاة والدته رحمها الله واسكنها الفردوس الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون.
دول الخليج العربي الاماراتي دول بمعنى الكلمة وهم دول شقيقة للمغرب يمتازون بالشهامة والنخوة ودائما سباقون للمساواة في رفع أحر التعازي الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره.
دول الخليج شعبا وحكومة جزاهم الله خيراً على التعزية والمواساة إلى ملكنا المحبوب تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وإنا لله وانا اليه راجعون.