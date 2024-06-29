المديرية العامة للضرائب تصدر دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين بالخارج

2024-06-29 / 20:45
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أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين بالخارج.

وتوضح المديرية في هذه الوثيقة المبسطة، التي لا تحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المقتضيات ذات الصلة خصوصا برسوم التسجيل والطوابع، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل.

كما يتعلق الأمر بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على “ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” معد للسكن الشخصي واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة (أو الإعفاء الضريبي) لصالح الأشخاص غير المقيمين برسم السلع والبضائع المشتراة داخل البلاد.

وفي هذا الدليل، تذكر المديرية العامة للضرائب بإنشاء مصالح جهوية وإقليمية، وبالعمالات لأجل المساعدة والتواصل على مستوى جميع مناطق المملكة، بهدف ضمان خدمة ملائمة وذات جودة. كما وضعت المديرية رهن إشارة الملزَمين مركزا هاتفيا للمعلومات (0537273727) وخدمة للمساعدة عبر الإنترنت من خلال العنوان “SIMPL@tax.gov.ma”.

2024-06-29 / 20:45
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