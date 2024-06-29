حزب العدالة والتنمية يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

قدم الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

وجاء في بلاغ للحزب إنه “على إثر انتقال والدة سيدنا المنصور بالله صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، يتقدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الحزب إلى حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره، و إلى كافة أعضاء الأسرة الملكية الشريفة بخالص التعازي والمواساة”.

وتابع البلاغ “سائلين الله العلي القدير أن يرزق جلالته وأفراد أسرته الكريمة الصبر والسلوان وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك في عمره، وأن يتغمد سبحانه وتعالى الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جنانه”.