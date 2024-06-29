حزب العدالة والتنمية يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

2024-06-29 / 20:26
0

قدم الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

وجاء في بلاغ للحزب إنه “على إثر انتقال والدة سيدنا المنصور بالله صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، يتقدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الحزب إلى حضرة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره، و إلى كافة أعضاء الأسرة الملكية الشريفة بخالص التعازي والمواساة”.

وتابع البلاغ “سائلين الله العلي القدير أن يرزق جلالته وأفراد أسرته الكريمة الصبر والسلوان وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك في عمره، وأن يتغمد سبحانه وتعالى الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جنانه”.

2024-06-29 / 20:26
0

مقالات ذات صلة

عمر مورو يعزي جلالة الملك في وفاة والدته

2024-06-29 / 21:45

حكام الإمارات يعزون الملك محمد السادس في وفاة والدته

2024-06-29 / 21:25

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي الملك محمد السادس في…

2024-06-29 / 21:09

المديرية العامة للضرائب تصدر دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين…

2024-06-29 / 20:45

هذه حقيقة إلغاء كافة الأنشطة الثقافية والمهرجانات لـ3 أيام

2024-06-29 / 19:57

لقجع ينوب عن الأسرة الكروية ويعزي جلالة الملك في…

2024-06-29 / 19:54

أخنوش يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

2024-06-29 / 19:23
الوداد الرياضي يكشف تفاصيل إجتماع مكتبه المديري

نادي الوداد الرياضي ينعى وفاة والدة الملك محمد السادس

2024-06-29 / 17:50

تطوان.. سماسرة “الباركينغ” يزيلون لوحة “مجانية موقف السيارات”

2024-06-29 / 16:06

الميسوري يسائل بنعلي عن ضعف صبيب الإنترنت وشبكة الهاتف…

2024-06-29 / 15:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى