هذه حقيقة إلغاء كافة الأنشطة الثقافية والمهرجانات لـ3 أيام

هبة بريس – الرباط

نفى مصدر مطلع، صحة الأخبار المتداولة بخصوص الغاء كافة الأنشطة الثقافية والمهرجانات والوقفات الاحتجاجية بكافة مدن المملكة خلال الأيام الثلاث القادمة.

وأكد ذات المصدر في حديث مع هبة بريس، أن الأخبار المتداولة عارية من الصحة، مشددا على استمرار الحياة على طبيعتها العادية.

هذا وكان الديوان الملكي قد أعلن يومه السبت، وفاة والدة الملك محمد السادس الاميرة لالة لطيفة.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي، “يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.

وإنا لله وإنا إليه راجعون”