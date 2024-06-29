زاكورة : حادث سير يخلف 3 قــ..ـتلى من عائلة واحدة

خلفت حادثة سير ، وقعت على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة و أكدز على مستوى دوار زاوية القاضي،خلفت ثلاث قتلى ( سيدة و أبيها و ابنتها) ، بعدما دهستهم سيارة بيكوب حين كانوا على متن دراجة نارية، ليلقوا حتفهم في الحال.

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن جميع ظروفه وملابساته، انتهى بنقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.