زاكورة : حادث سير يخلف 3 قــ..ـتلى من عائلة واحدة
خلفت حادثة سير ، وقعت على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة و أكدز على مستوى دوار زاوية القاضي،خلفت ثلاث قتلى ( سيدة و أبيها و ابنتها) ، بعدما دهستهم سيارة بيكوب حين كانوا على متن دراجة نارية، ليلقوا حتفهم في الحال.
هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن جميع ظروفه وملابساته، انتهى بنقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
5 تعليقات
نسأل الله لهم جميعا الرحمة و المغفرة
هذه نتيجة السرعة المفرطة اللهم ارحمهم واسكنهم جناتك يارب العالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التهور في السياقة وعدم التركيز، هي من مسببات حوادث السير الخطيرة.
يجب إحترام قانون السير وخاصة في القرى والمدن الكبرى من أجل السلامة.
في تأني السلامة وفي العجلة الندامة لا داعي للسرعة التي تؤدي إلى الوفاة أو إعاقات بدنية اللهم ارحمهم واغفر لهم في اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.