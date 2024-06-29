لقجع ينوب عن الأسرة الكروية ويعزي جلالة الملك في وفاة والدته
قدم فوزي لقجع ، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.
وجاء في برقية التعزية :”يتقدم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأعضاء المكتب المديري للجامعة وكافة أسرة كرة القدم الوطنية ، باحر التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في وفاة والدته المشمولة برحمة الله الأميرة للا لطيفة التي انتقلت إلى عفو الله يومه السبت 29 يونيو 2024.”
وتابع لقجع :” وعلى اثر هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.”
23 تعليقات
الرحمة و الغفران و جنة الرضوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعازينا الحارة للعائلة والأسرة الملكية
رحمها الله وغفر لها وجعل الجنة مثواها
إنا لله و إنا إليه راجعون نسأل الله تعالى أن يسكنها الفردوس الأعلى
اللهم تغمدها برحمتك الواسعة،
إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب امين يارب
إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب امين يارب
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته
تغمدها الله برحمته الواسعة
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
ان لله و ان اليه راجعون تعازينا الحارة لكل العائلة الملكية
آللهم رحمها وغفر لها واسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
تعازينا الحارة لملكنا الغالي نصره الله وايده
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيدة بواسع رحمته و أسكنها فسيح جنانه.
اللهم أرحمها واغفر لها ولجميع المسلمين والمسلمات
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين
اللهم ارحمها برحمتك