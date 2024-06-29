لقجع ينوب عن الأسرة الكروية ويعزي جلالة الملك في وفاة والدته

2024-06-29 / 19:54
23

قدم فوزي لقجع ، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

وجاء في برقية التعزية :”يتقدم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأعضاء المكتب المديري للجامعة وكافة أسرة كرة القدم الوطنية ، باحر التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في وفاة والدته المشمولة برحمة الله الأميرة للا لطيفة التي انتقلت إلى عفو الله يومه السبت 29 يونيو 2024.”

وتابع لقجع :” وعلى اثر هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.”

2024-06-29 / 19:54
23

مقالات ذات صلة

المديرية العامة للضرائب تصدر دليلا ضريبيا موجها للمغاربة المقيمين…

2024-06-29 / 20:45

حزب العدالة والتنمية يعزي في وفاة والدة الملك محمد…

2024-06-29 / 20:26

هذه حقيقة إلغاء كافة الأنشطة الثقافية والمهرجانات لـ3 أيام

2024-06-29 / 19:57

أخنوش يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

2024-06-29 / 19:23
الوداد الرياضي يكشف تفاصيل إجتماع مكتبه المديري

نادي الوداد الرياضي ينعى وفاة والدة الملك محمد السادس

2024-06-29 / 17:50

تطوان.. سماسرة “الباركينغ” يزيلون لوحة “مجانية موقف السيارات”

2024-06-29 / 16:06

الميسوري يسائل بنعلي عن ضعف صبيب الإنترنت وشبكة الهاتف…

2024-06-29 / 15:11

97% من الشواطئ المغربية الخاضعة للمراقبة مطابقة للمعايير

2024-06-29 / 13:13

وزير الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر حقق أهدافه الكبرى…

2024-06-29 / 12:59

السعيدية .. حملة واسعة لمكافحة البعوض بالمبيدات والاستعانة بالدرون

2024-06-29 / 12:33

‫23 تعليقات

  15. آللهم رحمها وغفر لها واسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى