استمرار فعاليات مهرجان موازين و”ݣناوة”
أكدت مصادر أن الأنشطة الفنية لمهرجان موازين مستمرة، رغم الشائعات التي انتشرت حول توقفها عقب وفاة والدة الملك محمد السادس اليوم السبت 29 يونيو .
وقالت مصادر أن الشائعات بخصوص الغاء أنشطة المهرجان لا اساس لها من الصحة ، مؤكدة استمرار تقديم العروض الفنية كما كان مخططا له من قبل .
بدورها كشفت إدارة مهرجان كناوة عن استمرار السهرات الختامية ، وهو مايدحض الشائعات حيث تداولت بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية خبر إلغاء جميع المهرجانات والأنشطة الاحتفالية في المغرب حدادًا على وفاة الأميرة للا لطيفة.
تعليق واحد
في بيت كل المغاربة عزاء .
رحم الله الأميرة بانية المساجد و جعلها من أهل الجنة.