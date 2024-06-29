الجزائر تعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

ونشرت الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك وأعادت نشره وكالة الأنباء الجزائرية ، برقية التعزية التي جاء فيها :” إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة..تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسُن أولئك رفيقا.

كما أسأل المولى عزّ وجلّ أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة.”