أخنوش يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس
قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.
وكتب رئيس الحكومة علىصفحته الرسمية بموقع فايسبوك :” بتأثر كبير تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي لبت داعي ربها راضية مرضية.”
وأضاف :”وبهذا المصاب الجلل، كنتقدم بأحر التعازي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعموم الشعب المغربي.”
وواصل :”وأرجو من الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره.”
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هذا واجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتعزية الملك محمد السادس نصره الله، وبدورنا نحن كشعب واحد مغربي نرفع أحر التعازي إلى الأسرة الملكية ان يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.
رحم الله الاميرة للالطيفة بواسع رحمته وجعلها سيدات الجنة الفردوس الأعلى وتعازينا الحارة لأمير المؤمنين وسائر الأسرة العلوية إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسال الله العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين إنّا لله وإنا إليه راجعون
السيد اخنوش رئيس الحكومة دائماً سباقا لمساندة الشعب وملكه في السراء والضراء وبهذا الجلل المصاحب يرفع رئيس الحكومة احر التعازي إلى ملكنا الحبيب بوفاة والدته إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم صبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على فراق والدته الصبر والسلوان وكل نفس ذائقة الموت.
بدورنا نحن كشعب مغربي حكومة وشعبا نرفع أحر التعازي والمساواة إلى ملكنا الحبيب أطال الله في عمره وصحته وعافيته ، اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وارفع عنها خطاها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة .