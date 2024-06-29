أخنوش يعزي في وفاة والدة الملك محمد السادس

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واجب العزاء في وفاة الأميرة لالة لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني ووالدة الملك محمد السادس، التي وافتها المنية اليوم السبت 29 يونيو 2024.

وكتب رئيس الحكومة علىصفحته الرسمية بموقع فايسبوك :” بتأثر كبير تلقيت نبأ وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي لبت داعي ربها راضية مرضية.”

وأضاف :”وبهذا المصاب الجلل، كنتقدم بأحر التعازي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطال الله عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعموم الشعب المغربي.”

وواصل :”وأرجو من الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره.”