High State Council President Mohamed Boudiaf (R) poses with Algeria's Premier Sid Hamed Ghozali (L), 16 January 1992, in Algiers airport upon his arrival from Morocco after 27 yars of self-imposed exile. Boudiaf, 72, hero of the struggle for independence from France colonization will head the "HSC", which is to remain in power without calling further elections until December 93.

حزب جزائري معارض يحيي ذكرى اغتيال الرئيس بوضياف الذي اختار المغرب للاستقرار

2024-06-29 / 18:57
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أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، المعارض للنظام في الجزائر، احياءه ذكرى اغتيال الرئيس الأسبق، محمد بوضياف، الذي اختار المغرب مستقرا له لفترة طويلة قبل عودته إلى الجزائر .

وأعلن الحزب الجزائري المذكور عن برنامج للإحياء “يوم الذاكرة”، الذي يحتفي به يوم 29 يونيو من كل سنة، تزامنا مع ذكرى اغتيال الرئيس بوضياف، سنة 1992.

وكان محمد بوضياف الرئيس الخامس للجمهورية الجزائرية، وقد لقب أيضا باسم «سى الطيب الوطنى»، وهو لقب أطلق عليه خلال الثورة الجزائرية، وهو مولود بمنطقة أولاد ماضى من ولاية المسيلة في 23 يونيو 1919، واشتغل بالضرائب بمدينة جيجل، ثم صار عضوا في المنظمة السرية، وفى أواخر 1947 كلف بتكوين خلية تابعة للمنظمة الخاصة في قسنطينة.

وبدءا من 1972 عاش بوضياف متنقلا بين فرنسا والمغرب، وفى 1979 تفرغ لأعماله الصناعية بمدينة القنيطرة المغربية، وبعد استقالة الرئيس الشاذلى بن جديد في يناير 1992 استدعى إلى الجزائر من قبل الانقلابيين وأرسل إليه صديقه على هارون، ليعود بعد 27 عاما من الغياب.

2024-06-29 / 18:57
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