لاختيار رئيس جديد ..الناخبون الموريتانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يتوجه الموريتانيون ، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، برسم الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس للبلاد.

وسيكون على الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية، والبالغ عددهم، وفق اللجنة المستقلة للانتخابات، أكثر من 1.9 مليون ناخب التوجه ل 4728 مكتب تصويت موزعة عل كافة التراب الموريتاني لاختيار رئيس للبلاد من بين سبعة مرشحين، كانوا قد نجحوا في استيفاء شروط الترشح، والمتمثلة ، بالخصوص، ، في الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي، بينهم خمسة عمد (رؤساء مجالس بلدية).

ويتعلق الأمر بالرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ترشح لولاية ثانية، والمرشح المستقل، محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل (طبيب وأستاذ جامعي)، أوتاما سومارى، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، بامامادو بوكاري، و النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، إلى جانب الفاعل في مجال حقوق الإنسان (رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية)، بيرام الداه اعبيدي.