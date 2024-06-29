وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة لالة لطيفة
أعلن الديوان الملكي يومه السبت، وفاة والدة الملك محمد السادس، الأميرة لالة لطيفة.
فيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه.
يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.
وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
27 تعليقات
عزاؤنا واحد إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال في عمره إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وأرحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين آمين 🤲
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان حفض الله المغرب ملك وشعب
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و إنا لله و إنا إليه راجعون
كما نسأله أن يحفظ عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس و يطيل عمر جلالته و يؤيده بنصره على الدوام وأن يُقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و يشد ازره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و بساءر أفراد الأُسرةالملكية الشريفة
تغمدها الله برحمته ومغفرته واسكنها فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون
رحمة الله عليها..إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله رب العرش العظيم
رحمة الله عليها..إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله رب العرش العظيم
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهم العائلة الملكية و المغاربة الصبر والسلوان.