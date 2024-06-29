وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة لالة لطيفة
أعلن الديوان الملكي يومه السبت، وفاة والدة الملك محمد السادس، الأميرة لالة لطيفة.
فيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه.
يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.
وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
27 تعليقات
“إنا لله و إنا إليه راجعون” تعازبنا الحارة و الخالص لأمير المؤمنين حفظه الله و رعاه و نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و يلهم صاحب الجلالة و الأمراء و الأميرات جميل الصبر و السلوان.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و إنا لله و إنا إليه راحعون
كما نسأله أن يحفظ عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس و يطيل عم جلالته و يؤيده بنصره على الدوام وأن يُقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و يشد ازره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و بساءر أفراد الأُسرةالملكية الشريفة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مولاي الملك امير المؤمنين محمد السادس.بعد تقديم فروض الطاعة والولاء للسدة العالية بالله باسمي وجميع افراد اسرتي الصغيرة والكبيرة.اتقدم اليكم والى اسرتكم الشريفة باصدق التعازي والدعاء الى الله تعالى ان يتغمد فقيدتنا.والدتكم ووالدة جميع المغاربة سمو الاميرة لالة لطيفة بواسع الرحمة والمغفرة.وان يسكنها الفردوس الاعلى.الى جوار الصديقات والشهيدات والصالحات.والنبي محمد.نسال الله لكم يا مولاي ان يلهمكم الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah yarhmou blmaghfira
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم إرحم أم جلالة الملك،بواسع رحمته، وأسكنها فاسح نعمته بالجنة، وان نواسي الأسرة الملكية عزاءنا، وتحفظ جلالة الملك، ان تصره، وتنصر كافة الأسرة الملكية، عزاءنا واحد، وقلبنا معكم
الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة
اتقدم بخالص عزائي لجلالة الملك محمد السادس في وفاةوالدة جلاله تغمدها الله بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وادعو الله تعالي بان يحفظ جلالته من كل سوء ومكروه
“إنا لله و إنا إليه راجعون” تعازيه الحارة و الخالصة لأمير المؤمنين حفظه الله و رعاهو للأسرة العلوية في هاد المصاب الجلل و نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون
رحمها الله وغفر لها ذنوبها
تعازينا لعائلتها والمقربين منها وزوجها الحاج محمد المديوري
امنا جميعا، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى، تعازينا الحارة لملكنا المحبوب الأمراء و الاميرات الجليلات :كل نفس دائقة الموت، و تعازينا لجميع المغاربة في كل مكان
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيدة ام مولانا للا لطيفة واسكنها فسيح جناته يارب العالمين ويلهم سيدنا الإمام صاحب الجلالة والأسرة الشريفة الصبر والسلوان
اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واسكنها الفردوس الأعلى وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
نرفع أحر التعازي والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والى كافة الأسرة الملكية الشريفة بهذا الجلل المصاب بوفاة الاميرة للالطيفة تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته إنّا لله وإنا إليه راجعون
اللهم تجاوز عن سيئاتها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين آمين 🤲
من مدينة صفرو نرفع تعازينا الحارة والمواساة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بنبأ وفاة الاميرة للالطيفة تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنها فسيح جناته مع النبيين والصالحين والشهداء أجمعين يا أرحم الرحمين.
اللهم تبتها عند السؤال منكر ونكير وتجاوز عن سيئاتها ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمها واغفر لها ووسع مدخلها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.
الذين اذاً اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ارحمها واغفر لها واجعلها سيدة في الجنة الفردوس الأعلى يارب 🤲
عظم الله أجركم وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وغسلها بالماء والثلج ونقاها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إنا لله وإنا إليه راجعون.