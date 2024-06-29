مسخوط الوالدين يق.تل والده بمنطقة عين النقبي بفاس

2024-06-29 / 16:51
9

ع محياوي _ هبة بريس

أجهز شاب، يوم أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، على والده بالسلاح الأبيض بمنطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد بفاس، وذلك في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل المصالح الأمنية.

مصادر ” هبة بريس ” أفادت أن شابا دخل في خلاف حاد مع والده، مساء يوم أمس الجمعة، بـ”جنان السني ” بمنطقة عين النقبي، ، قبل أن يوجه إليه طعنات خطيرة بواسطة سكين، ثم تركه مدرجا في دمائه يصارع الموت .

وفور علمهم بالحادث، حلت العناصر الأمنية للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع ، ليتم نقل الهالك صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني على وجه السرعة، إلا أن التدخلات الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، فينا تمكنت عناصر الأمن من إيقاف الابن المشتبه فيه على مستوى محطة القطار، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

2024-06-29 / 16:51
9

مقالات ذات صلة

طنجة..شخص يـ..ـنهي حياته برمي نفسه من الطابق الثالث

2024-06-29 / 19:06

في ظروف غامضة..إقدام تلميذة على الانتحار بالقصر الكبير

2024-06-27 / 21:14

درك تارودانت يفك لغز جريمة قت.ل شاب وفتاة

2024-06-27 / 16:44

تارودانت : سيدة أرملة تضع حدا لحياتها شنقا وتترك…

2024-06-26 / 21:17

تطوان.. مصرع تلميذة بكالوريا إثر سقوطها من الطابق الثالث

2024-06-26 / 10:12

مصرع شخصين وإصابات متفاوتة إثر إنفجار قنينة غاز داخل…

2024-06-25 / 21:13

خلال 24 ساعة.. أمن مراكش يوقف 61 شخصا مبحوثا…

2024-06-25 / 14:56

العرائش ..المؤبد لقاتل والدته وشقيقه

2024-06-25 / 12:12

ميدلت.. اندلاع حريق ضخم بسويقة بمنطقة بومية قرب المحطة…

2024-06-24 / 21:20

فاجعة نواحي البروج.. وفاة شقيقين في حادثة سير مروعة

2024-06-24 / 15:35

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى