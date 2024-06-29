أوزين أحرضان الإبن البكر للزعيم المحجوبي أحرضان في ذمة الله
هبة بريس
توفي يومه السبت، أوزين أحرضان الإبن البكر للزعيم المحجوبي أحرضان.
وأكد مصدر مطلع، أن الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان احرضان قد قدم استقالته رسميا من حزب الحركة الشعبية سنة 2016، وهو الحزب الذي أسسه والده المحجوبي أحرضان.
8 تعليقات
نسأل الله له الرحمة
تغمده الله برحمته الواسعة إنا لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي.
اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وتجاوز عن سيئاته إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
بدورنا كمواطنين نرفع أسمى واصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم الصبر والسلوان لأهليه ودويه بهذا المصاب الجلل إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الرحمة الله عليھا