أخنوش يدعو المهندسين التجمعيين إلى التشبث بـ “أغراس أغراس”

هبة بريس

دعا عزيز أخنوش، وهو يتحدث في لقاء حزبي بعد زوال اليوم السبت من مدينة طنجة، (دعا) المهندسين المغاربة إلى الانخراط في الانتخابات المقبلة، وتدشين مسارهم السياسي من التدبير المحلي.

أخنوش الذي حضر المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، المنظمة بطنجة تحت شعار “المهندس المغربي في صلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”، خاطب مهندسي حزبه بالقول: “…أشكركم على كل ما تقدمونه من مساعدة للجماعات الترابية في سبيل تنميتها لتشق الطريق الصحيح، وأيضا لمشاركتكم في الانتخابات”.

وشدد ذات المتحدث على أن المهندس المغربي له مكانته في المجتمع، وحزب التجمع الوطني للأحرار ساهم في منحه مكانة مهمة، مضيفا: “إذا بدأتم فقط كمستشارين جماعيين وساعدتم الناس المحيطين بكم ووجهتموهم للطريق الصحيح، فإن بلادنا كلها ستربح”.

وجدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تأكيده على ضرورة أن يلتزم المهندسون بالانخراط في العمل السياسي والمشاركة في انتخابات 2026، مضيفا: “يمكن التعويل علينا كما نعول عليكم، وشعارنا دائما هو المعقول وأغراس أغراس”.