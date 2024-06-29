تطوان.. سماسرة “الباركينغ” يزيلون لوحة “مجانية موقف السيارات”

2024-06-29 / 16:06
0

هبة بريس

يبدو أن تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال، لوضع حد لممارسات أصحاب “الباراسولات” داخل الشواطئ، وجب أن تشمل أصحاب “الجيليات الصفراء” بمختلف مدن المملكة.

مناسبة هذا الحديث، استعادة عدد من سماسرة “الباركينات” نشاطهم تزامنا مع فترة العطلة الصيفية، لفرض تسعيرات على مزاجهم على أصحاب السيارات.

وفي هذا الصدد، أقدم سماسرة “الباركينغ” على ازالة لوحة “مجانية موقف السيارات” بالطريق الدائري بمدينة تطوان.

ووقف أصحاب “الجيليات الصفراء” مكان اللوحة التي تمت إزالتها، مطالبين أصحاب السيارات بالدفع مقابل ركن سياراتهم.

وعبر عدد من السائقين عن سخطهم من ممارسات هذه الفئة، كما دخل عدد منهم في تلاسنات قوية معهم بسبب علمهم بمجانية الموقف.

الى ذلك، طالب عدد من المواطنين، الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لبلطجة هذه الفئة التي تنشط بشكل كبير خلال الفترة الصيفية وتزامنا مع عودة أبناء الوطن من الخارج

2024-06-29 / 16:06
0

مقالات ذات صلة

الميسوري يسائل بنعلي عن ضعف صبيب الإنترنت وشبكة الهاتف…

2024-06-29 / 15:11

97% من الشواطئ المغربية الخاضعة للمراقبة مطابقة للمعايير

2024-06-29 / 13:13

وزير الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر حقق أهدافه الكبرى…

2024-06-29 / 12:59

السعيدية .. حملة واسعة لمكافحة البعوض بالمبيدات والاستعانة بالدرون

2024-06-29 / 12:33

إيداع المتورطين في شغب مباراة الرجاء ومولودية وجدة سجن…

2024-06-29 / 09:38

العثور على اكتشاف مميز محفوظ بالرماد البركاني في المغرب

2024-06-29 / 09:22

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-29 / 09:09

أكادير : قيادة الاحرار تصر على تجريد 5 مستشارين…

2024-06-28 / 23:34

المغرب..وقفة تحذر من استهداف لبنان وترفض استمرار الحرب على…

2024-06-28 / 23:22

بركان .. مداهمة مركز للحجامة وحجز معدات تستعمل للسحر…

2024-06-28 / 22:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى