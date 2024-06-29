تطوان.. سماسرة “الباركينغ” يزيلون لوحة “مجانية موقف السيارات”

هبة بريس

يبدو أن تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال، لوضع حد لممارسات أصحاب “الباراسولات” داخل الشواطئ، وجب أن تشمل أصحاب “الجيليات الصفراء” بمختلف مدن المملكة.

مناسبة هذا الحديث، استعادة عدد من سماسرة “الباركينات” نشاطهم تزامنا مع فترة العطلة الصيفية، لفرض تسعيرات على مزاجهم على أصحاب السيارات.

وفي هذا الصدد، أقدم سماسرة “الباركينغ” على ازالة لوحة “مجانية موقف السيارات” بالطريق الدائري بمدينة تطوان.

ووقف أصحاب “الجيليات الصفراء” مكان اللوحة التي تمت إزالتها، مطالبين أصحاب السيارات بالدفع مقابل ركن سياراتهم.

وعبر عدد من السائقين عن سخطهم من ممارسات هذه الفئة، كما دخل عدد منهم في تلاسنات قوية معهم بسبب علمهم بمجانية الموقف.

الى ذلك، طالب عدد من المواطنين، الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لبلطجة هذه الفئة التي تنشط بشكل كبير خلال الفترة الصيفية وتزامنا مع عودة أبناء الوطن من الخارج