ُلـ”أسباب طارئة”.. قادر الجابوني يغيب عن موازين والصنهاجي يعوضه

2024-06-29 / 13:58
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هبة بريس – فن

أكد مصدر خاص لهبة بريس، أن الفنان الجزائري قادر الجابوني، اعتذر عن حفله المنظم مساء اليوم السبت، ضمن مهرجان موازين.

وذكر ذات المصدر، أن المغني الجزائري، قدم اعتذاره لادارة المهرجان، وأكد غيابه عن السهرة بسبب الوضع الصحي الحرج لوالدته.

وتابع المصدر ذاته، أن إدارة المهرجان تواصلت مع الفنان الشعبي سعيد الصنهاجي لتعويض الجابوني في السهرة الاختتامية المقررة يومه السبت بمنصة سلا.

2024-06-29 / 13:58
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تعليق واحد

  1. ههههههه لأسباب المقاطعة ، تحية للشعب المغربي ، المقاطعة نجحت ١٠٠% ، لانه اصلا العشرات ممن حضروا هم مجرد حيوانات قاموا باستيرادها للحفل

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