السعيدية .. حملة واسعة لمكافحة البعوض بالمبيدات والاستعانة بالدرون

هبة بريس : وجدة

شرعت جماعة السعيدية وشركة مرافق بركان بحملة مكثفة لمكافحة حشرة البعوض بالمدينة وارجائها، بمناسبة انطلاق الموسم الصيفي لسنة 2024، القبلة المفضلة للمصطافين للإستجمام بشاطئها الممتد ل 14 كلم.

وتميزت هذه الحملة باستخدام تقنية حديثة لأول مرة في المنطقة، وهي الاستعانة بطائرات بدون طيار (الدرون) لرش المبيدات الحشرية في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على البعوض والحد من إنتشارها بشكل نهائي، وذلك من خلال:

– رش المبيدات الحشرية في جميع أنحاء المدينة، مع التركيز على المناطق الأكثر انتشاراً.

– استخدام تقنية الدرون لرش المبيدات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الأراضي الرطبة والأنهار.

و تعتبر هاته الخطوة، هامة في سبيل تحسين البيئة الصحية في مدينة السعيدية، خصوصا خلال فصل الصيف و لإبعاد خطر الأمراض التي ينقلها البعوض عن سكانها.