وزير الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر حقق أهدافه الكبرى رغم صعوبات مرتبطة بتركيبة الحكومة السابقة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن المخطط الاخضر حقق أهدافه الكبرى رغم وجود بعد الصعوبات التي ارتبطت بتركيبة حكومية سابقة لها خصوصياتها .

وأضاف الصديقي الذي تحدث اليوم السبت أمام مهندسي المغرب في المناظرة الوطنية الثانية التي تحتضنها مدينة طنجة ، أن الاوراش المهمة هي تحقيق فلاحة مستدامة ايكولوجية وتقوية سلاسل الانتاج ونجاعته بغرض تحقيق توازن على الصعيد الوطني .

وأردف الصديقي أنه من بين الاوراش المهمة والاستراتيجية هي الموارد المائية ومسالة تدبيرها أمام أزمة الجفاف والتقلبات المناخية ، الى جانب العمل على تقليص الفوارق المجالية ، مشيرا إلى دور المهندس المحوري في عملية التنمية ، حيث ان المهندس يلعب دورا اساسيا من خلال تكوينه العالي وتصوره القائم على الدراسة والتطبيق والفعالية .