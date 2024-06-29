وزير الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر حقق أهدافه الكبرى رغم صعوبات مرتبطة بتركيبة الحكومة السابقة
اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أن المخطط الاخضر حقق أهدافه الكبرى رغم وجود بعد الصعوبات التي ارتبطت بتركيبة حكومية سابقة لها خصوصياتها .
وأضاف الصديقي الذي تحدث اليوم السبت أمام مهندسي المغرب في المناظرة الوطنية الثانية التي تحتضنها مدينة طنجة ، أن الاوراش المهمة هي تحقيق فلاحة مستدامة ايكولوجية وتقوية سلاسل الانتاج ونجاعته بغرض تحقيق توازن على الصعيد الوطني .
وأردف الصديقي أنه من بين الاوراش المهمة والاستراتيجية هي الموارد المائية ومسالة تدبيرها أمام أزمة الجفاف والتقلبات المناخية ، الى جانب العمل على تقليص الفوارق المجالية ، مشيرا إلى دور المهندس المحوري في عملية التنمية ، حيث ان المهندس يلعب دورا اساسيا من خلال تكوينه العالي وتصوره القائم على الدراسة والتطبيق والفعالية .
2 تعليقات
طبعا حقق اهدافه الكبرى المتمثلة في زيادة مراكمة الثروة للاثرياء والاقطاعيين
وايضا حقق اهدافه بالزيادة في الاسعار سواء اسعار الخضر والفواكه واسعار الاسماك
هذا هو قصدهم بان المخطط حقق اهدافه الكبرى
الله يرحم الوالدين هد الوزير مصلح حتى أسرته الصغيرة انا مكانه نسكت أحسن
لك الله يا وطني