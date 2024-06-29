“البام” يزكي محمد بوعرورو للترشح لرئاسة مجلس جهة الشرق

هبة بريس : وجدة

قدمت القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة تزكية محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز دور الشباب في تحمل المسؤوليات.

ويعد محمد بوعرورو الذي يشغل حاليا نائبا لرئيس مجلس جهة الشرق، من الأطر العليا الشابة، يتمتع بسيرة ذاتية غنية بالإنجازات والخبرات.

وتأتي هذه التزكية في إطار استراتيجية حزب الجرار، لتعزيز مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار، وتجديد دماء القيادة بأفكار ورؤى جديدة لتطوير وتحسين أداء المجالس الجهوية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في السياسات العمومية.

وهذا، وأعلن والي جهة جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد عن تلقي الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق بناء على مقتضيات المواد 13 و 14 و 23 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبناء على الدورية الوزارية رقم 14464 بتاريخ 09 شتنبر 2021 المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم، وبناء على قرار لوزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 26 يونيو 2024، القاضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق، ووضع طلبات الترشيح ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو 2024 إلى غاية يوم الإثنين 01 يوليوز 2024 ويودع طلب الترشيح، بصفة شخصية من المترشح، بمقر الولاية بوجدة.

ويتعين على المترشح استيفاء الشروط التالية:

1- أن يكون مرتبا على رأس لائحة الترشيح التي تقدم به الحزب المنتمي إليه ؛

2- أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة؛

3- أن يرفق طلب الترشيح بتركية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.