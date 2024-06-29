المالديف.. توقيف وزيرة متهمة بممارسة “السحر الأسود” ضد رئيس البلاد

2024-06-29 / 09:58
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هبة بريس – وكالات

ألقت سلطات جزر المالديف القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، وأعفتها من منصبها في شبهات بممارستها “السحر الأسود” ضد رئيس المالديف محمد معزو بالتعاون مع شقيقيها، بحسب ما أفادت “بيزنس إنسايدر” Business Insider.

وفي الوقت الذي لم تثبت الاتهامات على الوزيرة شمناز، أفادت الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنها أوقفت الوزيرة الأحد الماضي في العاصمة الماليه مع شخصين آخرين. وفيما تجري التحقيقات، لم يقدم الضباط تفاصيل محددة بشأن اعتقالها.

هذا ويشار إلى أن “ممارسة السحر” لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية. وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل “سحر أسود” لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

2024-06-29 / 09:58
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