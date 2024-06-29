إيداع المتورطين في شغب مباراة الرجاء ومولودية وجدة سجن ايت ملول
هبة بريس
تواصل ولاية أمن أكادير جهودها المكثفة لتعقب وتحديد هوية المتورطين في أعمال الشغب التي اندلعت عقب مباراة الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أسفرت العمليات الأمنية، التي نُفذت في أكادير وإنزكان واشتوكة أيت باها، عن توقيف عدد كبير من الأشخاص بتهم تتعلق بالعنف الرياضي، السرقة، التعاطي للمخدرات، إلحاق الأضرار بالممتلكات، الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية بشكل يشكل خطراً على الأفراد والممتلكات.
تم وضع المشتبه فيهم البالغين تحت الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع القاصرين لتدبير المراقبة، بناءً على تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتم إيداع المعتقلين من أحداث الثلاثاء في السجن المحلي بأيت ملول.
يُتهم هؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك مقاومة القوات الأمنية ورشقهم بالحجارة، مما أسفر عن إلحاق أضرار بست سيارات تابعة للأمن الوطني وسيارتين خاصتين، بالإضافة إلى إصابة ستة أشخاص وثلاثة رجال شرطة بجروح استدعت تلقيهم العلاج في المستشفى.
6 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لم ننتهي من سيناريو الشغب في الملاعب الرياضية ؟؟؟
في رأيي بخصوص شغب الملاعب الرياضية ان تلعب المباراة المقبلة بدون جمهور وهذا هو الحل المناسب لتفادي المشاكل الشغب في الملاعب الرياضية.
عدم التربية الخلقية وهذا ما جعل الشغب داخل الملاعب الرياضية إعادة إصلاح التعليم حتى لا نقع في مثل هذه الحالات الشغب داخل الملاعب الرياضية.
كل من ضبط بتخريب شيئ يخص الممتلكات العامة والخاصة يجب عليه تعويضها نقذا متضاعفة اضعافا اما من قام بالاعتداء على رجال الامن يجب محاكمته بأقصى عقوبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة حتى يكون عبرة لغيره.
بعض انواع البشر تنقصه التربية الخلقية بدونها لن نرتقي إلى الثقافة .
يجب على السيد الحموشي بتكثير الكاميرات من أجل مراقبة تحركات الجمهور الرياضي داخل الملاعب الرياضية وخارجها وخاصة عند إنتهاء المبارة .