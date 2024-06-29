العثور على اكتشاف مميز محفوظ بالرماد البركاني في المغرب

هبة بريس – متابعة

عثر علماء الحفريات على بقايا ثلاثية الفصوص محفوظة بشكل استثنائي في الرماد البركاني في الأطلس الكبير بالمغرب.

وأفادت “صحيفة ديلي ميل” البريطانية، أن هذه الحفريات، التي تعود للعصر الكامبري تظهر تفاصيل دقيقة عن الكائنات القديمة بما في ذلك الأنسجة الرخوة والهياكل الداخلية.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور غريغ إيدجكومب، عالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي، أن هذا الاكتشاف غير المتوقع يثبت أن الرماد البركاني في البيئات البحرية الضحلة يمكن أن يحافظ على الحفريات بشكل استثنائي، وأضاف أن هذا الحفظ الفائق يمكن أن يوفر رؤى جديدة حول تطور الحياة على الأرض.

من جهته، أوضح عبد الرزاق الألباني، الباحث الرئيس في الدراسة، إلى أن ثلاثية الفصوص المكتشفة تظهر تفاصيل تشريحية غير معروفة سابقًا، مثل وجود أربعة أزواج من زوائد الرأس بدلاً من الثلاثة المعروفة سابقًا.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يساعد على فهم أعمق لتطور ثلاثيات الفصوص وعلاقاتها التكافلية مع كائنات بحرية أخرى.