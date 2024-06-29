طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-29 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب فوق مجموع أنحاء المملكة على العموم.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

2024-06-29 / 09:09
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