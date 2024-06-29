لقجع :المشاريع التي تم إطلاقها بإقليم طاطا برئاسة أخنوش تتاغم مع السياسة التنموية بقيادة الملك

2024-06-29 / 01:08
0

2024-06-29 / 01:08
0

مقالات ذات صلة

صديقي : زيارة الوفد الحكومي لإقليم طاطا تتوخى الوقوف…

2024-06-29 / 00:41

بركة: المشاريع المائية بإقليم طاطا ستضمن استمرارية الواحات وتزود…

2024-06-29 / 00:20

حقائق مثيرة سميرة خلاد تروي تجربتها مع النجم حكيم…

2024-06-28 / 19:34

المعلم الشريف القاديري: يتحدث عن نجاح سهرته بمهرجان كناوة..تكناويت…

2024-06-28 / 19:17

عقب زيارة أخنوش لإقليم طاطا … بنسعيد: أطلقنا مبادرة…

2024-06-28 / 18:45

بعد الفيديو المثير للجدل عبد الصمد الغرفي ” لمخنتر…

2024-06-28 / 17:58

موازين : رامي عياش الجنسية المغربية لي الشرف أن…

2024-06-28 / 17:23

لحظة إنطلاقة الرسمية لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة

2024-06-28 / 17:17

بنات تيمبوكتو أول فرقة نسوية بمهرجان كناوة..مكانخفوش من الإنتقادات…

2024-06-28 / 17:07

تطوان تحتضن ملتقى الطيب الإدريسي الثقافي تحت شعار ”…

2024-06-28 / 15:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى