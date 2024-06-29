لقجع يتدخل لتوفير العلاج لحارس شباب بنجرير بعد تعرضه لوعكة صحية

تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل توفير العلاج لحارس مرمى شباب بنجرير رشيد حسون.

ووجه نادي شباب بنجرير الشكر عبر صفحته الرسمية لفوزي لقجع على التفاتته النبيلة، بعدما قدم توجيهاته من أجل نقل الحارس إلى مستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة لاستكمال العلاج.

وتعرض رشيد حسون، حارس مرمى شباب بنجرير لوعكة صحية مفاجئة، حيث أصيب بشلل نصفي، ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة.