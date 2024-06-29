لقجع يتدخل لتوفير العلاج لحارس شباب بنجرير بعد تعرضه لوعكة صحية

2024-06-29 / 00:43
7

تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل توفير العلاج لحارس مرمى شباب بنجرير رشيد حسون.

ووجه نادي شباب بنجرير الشكر عبر صفحته الرسمية لفوزي لقجع على التفاتته النبيلة، بعدما قدم توجيهاته من أجل نقل الحارس إلى مستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة لاستكمال العلاج.

وتعرض رشيد حسون، حارس مرمى شباب بنجرير لوعكة صحية مفاجئة، حيث أصيب بشلل نصفي، ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة.

2024-06-29 / 00:43
7

مقالات ذات صلة

لجنة مونديال 2030 : لم يتم اختيار عدد الملاعب…

2024-06-29 / 01:54
حكيم زياش يدشن عودته إلى الملاعب بفوز كبير في الدوري التركي

غالطة سراي يحسم تعاقده مع زياش بشكل نهائي

2024-06-28 / 23:47

إيقاف مشاركة مدربين بسبب التأخر في النزول لأرض الملعب…

2024-06-28 / 22:38

مورينيو يطلب التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي

2024-06-28 / 14:02

كأس العرش .. سيدات الجيش الملكي يتوجن باللقب

2024-06-27 / 21:20

لاعب سابق للرجاء الرياضي يساهم في التأهل التاريخي لجورجيا…

2024-06-27 / 17:36

رسميا.. إقامة نهائي كأس العرش بين الجيش والرجاء يوم…

2024-06-27 / 17:13

اليورو.. جورجيا تصعق البرتغال وتركيا تحقق التأهل بفوز قاتل

2024-06-26 / 22:51

تراجع مرتقب للمنتخب المغربي في تصنيف “فيفا” بسبب كأس…

2024-06-26 / 21:46

المحيط “الفارغ ” بملعب الكبير بأكادير وراء أعمال الشغب

2024-06-26 / 17:05

‫7 تعليقات

  6. هل هذا يسمى انجاز ؟؟؟
    اتعلمون ان الدول الغربية تعالج كل فرد علة انه انسان ، حتى ان كنت بدون اوراق، انتم جعلتم من لقجع يتدخل في علاج لحارس على ماذا؟ الله اعلم!!!

    رد

  7. التأمين على صحة الاعب يرفع من معنوياته و يضمن له حياة مريحة في حالة اصابته .
    دور الطاقم الطبي المساير للفريق هو من يسهر على الحالة الصحية للاعبين . فقليلا ما نجد ناد من النوادي تتوفر على معدات طبيةً في النادي لتتبع الحالة الصحية قبل و بعد المقابلة ،
    ارجو من الله تعالى ان يشفيه وتشكراتي السيد لقجع على هذه الالتفاتة .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى