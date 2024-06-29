لقجع يتدخل لتوفير العلاج لحارس شباب بنجرير بعد تعرضه لوعكة صحية
تدخل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل توفير العلاج لحارس مرمى شباب بنجرير رشيد حسون.
ووجه نادي شباب بنجرير الشكر عبر صفحته الرسمية لفوزي لقجع على التفاتته النبيلة، بعدما قدم توجيهاته من أجل نقل الحارس إلى مستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة لاستكمال العلاج.
وتعرض رشيد حسون، حارس مرمى شباب بنجرير لوعكة صحية مفاجئة، حيث أصيب بشلل نصفي، ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس الدولي ببوسكورة.
7 تعليقات
اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اشفيه ..
رشيد حسون من الحراس الذين يبدعون في المرمى..
بالشفاء العاجل ان شاء الله تعالى..
اللهم شافيه وعافيه واحفظه لعاءلته وفريقه. اللهم نسالك الشفاء العاجل
هل هذا يسمى انجاز ؟؟؟
اتعلمون ان الدول الغربية تعالج كل فرد علة انه انسان ، حتى ان كنت بدون اوراق، انتم جعلتم من لقجع يتدخل في علاج لحارس على ماذا؟ الله اعلم!!!
التأمين على صحة الاعب يرفع من معنوياته و يضمن له حياة مريحة في حالة اصابته .
دور الطاقم الطبي المساير للفريق هو من يسهر على الحالة الصحية للاعبين . فقليلا ما نجد ناد من النوادي تتوفر على معدات طبيةً في النادي لتتبع الحالة الصحية قبل و بعد المقابلة ،
ارجو من الله تعالى ان يشفيه وتشكراتي السيد لقجع على هذه الالتفاتة .