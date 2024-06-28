المغرب..وقفة تحذر من استهداف لبنان وترفض استمرار الحرب على غزة

تظاهر عشرات المغاربة بالعاصمة الرباط، الجمعة، للتحذير من استهداف إسرائيل للبنان، ورفضا للحرب الإسرائيلية المدمرة التي يتعرض لها قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، استجابة لدعوة من “مجموعة العمل من أجل فلسطين”

وردد المتظاهرون هتافات تُطالب بوقف الحرب على غزة، وتحذر من استهداف إسرائيل للبنان، بالنظر إلى المعاناة والمآسي التي خلفتها منذ شهور.

ومن بين تلك الهتافات “غزة رمز العزة”، و”تحية مغربية للبنان الآبية”.

من جانبه، حذر الناشط الحقوقي عزيز هناوي، عضو “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، من أن استهداف إسرائيل للبنان “سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية”.