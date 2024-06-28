بركان .. مداهمة مركز للحجامة وحجز معدات تستعمل للسحر والشعوذة

هبة بريس : وجدة

بعد شكاية تقدمت بها الجامعة المغربية للحقوق المستهلك الى قائد المقاطعة الاولى ببركان في موضوع رفع الضرر على ساكنة حي بوكراع التي عانت لمدة طويلة من سلوكات احد العرافين او المشعوذين الذي يمارس رذائله تحت عنوان الحجامة النبوية.

وبعد تلقي السلطات السالفة الذكر شكاية الجمعية نسقت وبشكل إحترافي مع المصالح الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة بإبتدائية بركان والشرطة الإدارية وقائدي المقاطعة الأولى والخامسة، حيث تمت مداهمة منزل العراف ليتم حجز مجموعة من الوسائل والمواد والمعدات وصور لاشخاص وأقمصة وأحذية و أوراق رسمية تعود لأشخاص ومواد وأعشاب، كل هذا يتم استعماله لأدية أشخاص أبرياء لا علم لهم بما يقع لهم في الخفاء.

وتم إقتياده بعد التفتيش الميداني للمنزل وحجز ماتم حجزه الى مخفر الشرطة لتتمة البحث من طرف النيابة العامة وتقديمه للعدالة من اجل المنسوب إليه.