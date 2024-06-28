المجلس الجماعي لراس تبودة..استقالات بمبررات

2024-06-28 / 21:48
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علم من مصادر جيدة الإطلاع أن بعض أعضاء المكتب المسير لجماعة راس تبودة قد قدموا استقالتهم من مهامهم

وقالت ذات المصادر. إن الأمر يتعلق بكل من عبد الله صبري نائب الأول /محمد بيكة نائب الثاني./ عبد الرحيم عبالي نائب الثالث والحسين مرزاق كاتب المجلس .

عبد الحق لعبار رئيس اللجنة المرافق ، وعبد الكريم بيجو نائب رئيس اللجنة إضافة لمرزوق احمد.. من لجنة شؤون الاجتماعية .

وحول المبررات المقدمة تزامنا وهذه الاستقبالات فالأمر يتعلق بلامبالاة الرئيس وعدم تجاوبه مع المقترحات المقدمة على سبيل تجويد النقاش والاستثمار فيه

وتشير اصابع الاتهام الى الرئيس بسوء التدبير والعشوائية والانفرادية، التي تعرفها الجماعة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية ناهيك عن الاتهامات التي تلاحقه، والمتعلقة بـ “هدر” المال العام، والتي كانت موضوع شكاية إلى المجلس الجهوى للحسابات والوكيل العام

2024-06-28 / 21:48
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