بعد فشل حل ملف طلبة الطب.. هل يستقيل وزير التعليم العالي ؟

هبة بريس / ع عياش

لم يستطع الميراوي حلحلة ملف طلبة الطب و الصيدلة الشيء الذي يفهم منه ان وزير التعليم العالي لم يكن بمقدوره التجاوب مع مطالب الطلبة وبالتالي يمكن الجزم ان الأخير فشل في اقبار التوثر والقطع مع سيناريو ” شد الحبل ”

فشل الوزير في انهاء هذا الإشكال لن يقابله سوى تقديم استقالته على اعتبار انه فشل في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بفرضه الأمر الواقع .

“ملف الطلبة” سيق به الى تصعيد اخر ويتجلى في خروج الأسر للإحتجاج أمام مقر البرلمان وهي خطوة تصعيدية ماكانت لتحصل لو كان الميراوي رهن إشارة الحوار الجاد بدليل ان الطلبة كان لهم بلاغ شديد اللهجة جاء فيه ما يؤكد عدم جدية الميراوي في انهاء الأزمة وهم القائلون : ما “الجدوى من عرض مقترح إن لم تكن النية تضمينه في محضر اتفاق كتابي، وإن كان مماطلة وإطالة لأمد الأزمة أم تضارباً في وجهات نظر يقع الطلاب ضحيتها”.

هذ الفشل إن حصل في بلدان أخرى يجبر الوزير على تقديم استقالته؛ فهل سيقدم الميراوي استقالته بعد توالي مسلسل إخفاقاته في تدبير قطاع غاية في الأهمية والحساسية،أم إن دار لقمان ستبقى على حالها في إطار التكافل الحكومي ؟؟