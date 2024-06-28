بعد فشل حل ملف طلبة الطب.. هل يستقيل وزير التعليم العالي ؟
هبة بريس / ع عياش
لم يستطع الميراوي حلحلة ملف طلبة الطب و الصيدلة الشيء الذي يفهم منه ان وزير التعليم العالي لم يكن بمقدوره التجاوب مع مطالب الطلبة وبالتالي يمكن الجزم ان الأخير فشل في اقبار التوثر والقطع مع سيناريو ” شد الحبل ”
فشل الوزير في انهاء هذا الإشكال لن يقابله سوى تقديم استقالته على اعتبار انه فشل في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بفرضه الأمر الواقع .
“ملف الطلبة” سيق به الى تصعيد اخر ويتجلى في خروج الأسر للإحتجاج أمام مقر البرلمان وهي خطوة تصعيدية ماكانت لتحصل لو كان الميراوي رهن إشارة الحوار الجاد بدليل ان الطلبة كان لهم بلاغ شديد اللهجة جاء فيه ما يؤكد عدم جدية الميراوي في انهاء الأزمة وهم القائلون : ما “الجدوى من عرض مقترح إن لم تكن النية تضمينه في محضر اتفاق كتابي، وإن كان مماطلة وإطالة لأمد الأزمة أم تضارباً في وجهات نظر يقع الطلاب ضحيتها”.
هذ الفشل إن حصل في بلدان أخرى يجبر الوزير على تقديم استقالته؛ فهل سيقدم الميراوي استقالته بعد توالي مسلسل إخفاقاته في تدبير قطاع غاية في الأهمية والحساسية،أم إن دار لقمان ستبقى على حالها في إطار التكافل الحكومي ؟؟
13 تعليقات
عفوا لو كل إضراب يليه استقالة الوزير لما بقي مسؤول في الدول المتقدمة ولدهب ماكرون بعد اضراب الجيلي جون وتاتشر في الماضي بعدما شلت الاضرابات انجلترا الوزير لا يمتل نفسه بل حكومة منتخبة في مواجهة طلبة والله يهدي الجميع
اش باقي كيتسنى هاد بنادم؟
راه التعليم والصحة خط أحمر لا يجب المساواة ولا الجدال فيهما. الا ماتهليتوش في أساتذة والأطباء الغد، غير سيرو بحالكم. ما ذنب آلاف الأسر لي كيتسنى اولادها ايكملو باش يتهنو من العبء الاتعاب ديال الدراسة في كلية الطب. ارجوكم ارحمهم والا سيرو بحالكم.
لماذا في كل الحوارات يتصلب الوزراء المعنيون ؟ و كأنهم من عالم آخر ، لا يكترثون لضياع الوقت . و بهذا السلوك يكرس النفور و تنعدم الثقة ، أو انعدمت أصلا .
الاصل هو ما طرحه العنوان عند أي ديمقراطي يحترم نفسه و مبادئه!! لكن كما الحال مع زميله في ملف الاساتذة لن نسعد بذلك اليوم !!
لن يستقيل لأنه تابع لحزب لا يجر على البلد سوى الفضائح و الويلات . استقالته مستبعدة جدا رغم مجزرة 25000 طالب و طالبة بجرة قلم و بشكل مخزي و فاضح
التعليم والصحة هما اساس الدولة التعليم داخلة فيه تربية الى اخره نحن بدانا نلاحض طاح التعليم الى حد ادنى والصحة في خطر كبير
من سنين و نحن نطمح أن تتغير الصحة و التعليم و كل القطاعات لكن للاسف
ماعطاو والو للمغرب غير الخراب كيعمرو جيوبهم والمشاريع والشعب ايموت .
ربما الاعفاء اما الاستقالة ليس بيده ولن تكون له الجرأة ان يقدمها.
اقل ما يجب ان يفعله اسوأ تدبير لوزير مغربي
الحل بسيط ويتجلى في تمكين الذين يتابعون دراستهم بكليات الطب والصيدلة قبل شتنبر2024 من ان يدرسوا لمدة7سنوات كاملة غير منقوصة لأنهم دخلوا كليات الطب على هذا الأساس.تطبيق 6 سنوات على فوج2024-2025 وهم احرار في الالتحاق بهذه الكليات بهذا الشرط.وامام هذه الكليات حينها وقت كافي لتوفير ظروف هذا النظام الجديد.اجراء الدورة الثانية قبل 30 يوليز والدورة الأولى في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. إلغاء جميع العقوبات الظالمة في حق الطلبة ونقطة الصفر.برمجة التدريب خلال الموسم المقبل وذلك بتقليص المدد المخصصة للتداريب لتغطية تدريب هذا الموسم والموسم القادم.يبقى الأمل في صاحب الجلالة.مسؤولوا التعليم العالي ووزارة الصحة أثبتوا بالواضح ان فاقد الشيء لا يعطيه وكان عليهم ان يقدموا استقبالهم.
المشكل ليس في الوزير، بل في محاربين الإصلاح.
يجب أن يقدم استقالته لان الوزير لم يقدم شيئا يدكر للتعليم العالي وعدم قدرته على التجاوب مع مطالب اطباء الغد فكيف يمكن له أن يحل مشكل اكتظاظ الجامعات والمعاهد وضعف الطاقة الاستيعابية وبالتالي صعوبة ولوج التكوين وضعف البرامج والتكوينات