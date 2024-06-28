أزمة طلبة الطب و الصيدلة ..الأسر تخرج للإحتجاج أمام البرلمان
هبة بريس /. ع عياش
من المنتظر أن تحتج أسر طلبة كليات الطب والصيدلة، يوم غد السبت أمام مقر البرلمان بالرباط، دعما لأبناءهم المستمرين في مقاطعة الامتحانات والدروس والتداريب،
وحسب بلاغ الأسر فتنظيم الوقفة، يأتي للتعبير عن “غضب من طريقة تعامل المسؤولين عن هذا الملف، وتعطل الحوار، وهدر الوقت الجامعي، وتعميق الأزمة التي تسير ببناتنا وأبنائنا، وبأمهاتهم وأبائهم وأسرهم، وبالمنظومة الصحية بلادنا نحو عواقب وخيمة”.
واستعطف آباء أطباء المستقبل، الملك محمد السادس للتدخل وإعطاء أوامره وتعليماته من أجل الحل العاجل لهذه الأزمة، بما يحفظ حقوق هذه الفئة من بنات وأبناء الشعب، ويضمن إنجاح الورش الملكي الكبير والمتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.
وشددت أسر الطلبة على أنه رغم كل المساعي الحميدة التي قاموا بها رفقة أبناءهم تم غلق باب الحوار، على الرغم من بوادر الانفراج التي شهدها بداية شهر يونيو الجاري.
وقاطع طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، امتحانات الدورة الربيعية، رغم واقروا ألا محيد عن المقاطعة، إن تشبتت الحكومة بمدة التكوين المتمثلة في ست سنوات.
12 تعليقات
برافو عليهم
كل الدعم
كل الدعم لطلبة الطب و الصيدلة
تكوين طالب اليوم = صحة مريض الغد
تكوين طالب اليوم = صحة مريض الغد
تكوين طالب اليوم = صحة مريض الغد
تكوين طالب اليوم = صحة مريض الغد
كملت كلشي خاصو يدير اضراب
حكومة شعارها ” الفشل”
ماضاع حق وراءه طالب
الوطن له دستور و حكومة منتخبة فموضوع سلك الطب قرار سيادي احدث و طرح على البرلمان بغرفتيه و نوقش طويلا ثم صودق عليهً و نشر في الجريدة الرسمية . خطوة اولياء الامور تصرف مفهوم نظرا لان مستقبل ابنائهم في خطر . و لكن هل من المعقول الاصطفاف وراء مغالطات سياسويةً تجهل مصادرها . هل فعلا آلاف الطلبة لديهم نفس التوجه او يفتقرون لحس المسؤولية او يضغط عليهم بطريقة او بأخرى . الحكومة لن تتراجع على اهدافها . فجلالة الملك حفظه الله لن يطعن في قرار سيادي .
فعلىً اولياء الطلبة العدول علىً الاخلال بالامن العام . بدون ترخيص من وزارة الداخلية يعتر جنحة و يعاقب عليها . كلمة أخيرة ، اعداء الوطن يتربصونً بوحدته و بأمن وأمانه في كل لحظة و يستغلون مثل هذه التصرفات لخلق البلبلة.
أصبحنا نتسائل عن مصير التلاميذ الراغبين في اجتياز مباراة الطب إن طبقت سنة بيضاء.