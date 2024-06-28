أزمة طلبة الطب و الصيدلة ..الأسر تخرج للإحتجاج أمام البرلمان

هبة بريس /. ع عياش

من المنتظر أن تحتج أسر طلبة كليات الطب والصيدلة، يوم غد السبت أمام مقر البرلمان بالرباط، دعما لأبناءهم المستمرين في مقاطعة الامتحانات والدروس والتداريب،

وحسب بلاغ الأسر فتنظيم الوقفة، يأتي للتعبير عن “غضب من طريقة تعامل المسؤولين عن هذا الملف، وتعطل الحوار، وهدر الوقت الجامعي، وتعميق الأزمة التي تسير ببناتنا وأبنائنا، وبأمهاتهم وأبائهم وأسرهم، وبالمنظومة الصحية بلادنا نحو عواقب وخيمة”.

واستعطف آباء أطباء المستقبل، الملك محمد السادس للتدخل وإعطاء أوامره وتعليماته من أجل الحل العاجل لهذه الأزمة، بما يحفظ حقوق هذه الفئة من بنات وأبناء الشعب، ويضمن إنجاح الورش الملكي الكبير والمتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.

وشددت أسر الطلبة على أنه رغم كل المساعي الحميدة التي قاموا بها رفقة أبناءهم تم غلق باب الحوار، على الرغم من بوادر الانفراج التي شهدها بداية شهر يونيو الجاري.

وقاطع طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، امتحانات الدورة الربيعية، رغم واقروا ألا محيد عن المقاطعة، إن تشبتت الحكومة بمدة التكوين المتمثلة في ست سنوات.