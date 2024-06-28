ميدلت.. غياب حي صناعي وشركات كبرى يجبر الشباب على الهجرة نحو المدن الكبرى
هبة بريس – ميدلت
يواصل عدد من المستثمرين وكبرى الشركات المغربية والأجنبية اختيار المدن الكبرى كمقرات جديدة لفروعهم ومشاريعهم.
وتعاني مدينة ميدلت على غرار عدد من المدن بالمغرب، من غياب فرص شغل للشباب لانقاذهم من شبح البطالة ومن اللجوء الى أعمال وممارسات غير قانونية.
و يختار فئة عريضة من أبناء المنطقة الهجرة الى المدن الكبرى، بحثا عن فرص الشغل لتأمين مصدر عيش دائم أو مؤقت.
وتعرف عدد من الأحياء والدواوير بالمنطقة، تواجد كبار السن والأطفال الصغار، مقابل غياب الشباب الذي اختاروا الاغتراب داخل وطنهم بحثا عن عمل.
ويوجه شباب المنطقة، بشكل مستمر، نداءاتهم للحكومة وللشركات والمستثمرين المغاربة والأجانب، لاختيار مدينتهم وإطلاق مشاريع جديدة لضمان خلق فرص شغل من جهة واستقرارهم من حهة أخرى.
2 تعليقات
ليست ميدلت فقط من تعاني هذا المشكل ،فعاصمة الشرق كذلك والناظور الحسيمة بوعرفة ووووو،فهناك تحيز كبير تجاه بعض المدن ،فهناك أيضا بعض رؤساء الجهة لايهتمون لمناطقهم وليست لهم معرفة بالاقتصاد ،فهناك لا يستطيع تفسير معنى المغاربة التشاركية
لن يكون اي استثمار من دون وجود بنية تحتية من الطرقات السهلة وعقار مجهز و اتصالات و ادارة تسهل النشاط الاقتصادي. والله المستعان