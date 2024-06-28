ميدلت.. غياب حي صناعي وشركات كبرى يجبر الشباب على الهجرة نحو المدن الكبرى

هبة بريس – ميدلت

يواصل عدد من المستثمرين وكبرى الشركات المغربية والأجنبية اختيار المدن الكبرى كمقرات جديدة لفروعهم ومشاريعهم.

وتعاني مدينة ميدلت على غرار عدد من المدن بالمغرب، من غياب فرص شغل للشباب لانقاذهم من شبح البطالة ومن اللجوء الى أعمال وممارسات غير قانونية.

و يختار فئة عريضة من أبناء المنطقة الهجرة الى المدن الكبرى، بحثا عن فرص الشغل لتأمين مصدر عيش دائم أو مؤقت.

وتعرف عدد من الأحياء والدواوير بالمنطقة، تواجد كبار السن والأطفال الصغار، مقابل غياب الشباب الذي اختاروا الاغتراب داخل وطنهم بحثا عن عمل.

ويوجه شباب المنطقة، بشكل مستمر، نداءاتهم للحكومة وللشركات والمستثمرين المغاربة والأجانب، لاختيار مدينتهم وإطلاق مشاريع جديدة لضمان خلق فرص شغل من جهة واستقرارهم من حهة أخرى.