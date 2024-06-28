المعلم ياسين البور: مهرجان كناوة متقدرش تقاطعو حيث روحاني كثر من موسيقي

2024-06-28 / 14:45
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2024-06-28 / 14:45
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تعليق واحد

  1. روحاااااني.. شي ناس ما كايحشموش.. ياكماهو بحال القرآن والسنة.. هذا زمن انقلبت فيه الموازين.. فعلا زمن الرويبضة.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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