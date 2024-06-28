أردوغان: لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات مع سوريا
هبة بريس – وكالات
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول.
وأضاف الرئيس أردوغان: “مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي”.
وأردف: “لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.
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لايجوز إقامة علاقة مع المجرم بشار الذي شرد وقتل الملايين من السوريين حتى اليهود لم يفعلوها .
لايجوز إقامة علاقة مع المجرم بشار الذي شرد وقتل الملايين من السوريين حتى اليهود لم يفعلوها .