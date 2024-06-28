أردوغان: لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات مع سوريا

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول.

وأضاف الرئيس أردوغان: “مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي”.

وأردف: “لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.