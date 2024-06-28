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هذه حقيقة خطأ نسبة نجاح أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات

2024-06-28 / 12:50
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هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر عليمة بأن نسبة النجاح يتم احتسابها باقتسام عدد الناجحين على عدد الحاضرين لاجتياز الباكلوريا، و ليس اقتسام عدد الناجحين على عدد المسجلين.

يذكر أن أكاديمية جهة الدار البيضاء قد أعلنت أن نسبة نجاح أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات وصلت 62.36 و قد حصلت على أعلى معدل عام بالمغرب 19.62.

وتجدر الإشارة إلى ان أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات حصلت على أعلى معدل عام على الصعيد الوطني حقق من طرف المترشحتين أميرة بلكوشي و لينا أماني وهو 19,62 كما حصدت المراتب الأولى على المستوى الوطني في 14 مسلكا.

و هذا توضيح على مقال سابق نشرته هبة بريس أعتمدت فيه على الحساب على نسبة نجاح باقتسام عدد الناجحين على عدد المسجلين

2024-06-28 / 12:50
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‫4 تعليقات

  1. شكرا على هذا التوضيح.. إنه إشارة إلى اعتمادكم مبادئء وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.. الرجوع إلى الحق فضيلة.

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  2. الرجوع إلى الحق فضيلة. شكرا لهبة بريس على التوضيح جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الجاد.

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  3. المشكل يجب إعادة النظر في التصيح الامتحانات لأن كيف يعقل النجاح هذه السنة وصل نسبة تقريبا المئوية حللها انت وناقش!!!

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