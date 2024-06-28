هذه حقيقة خطأ نسبة نجاح أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات
هبة بريس
علمت “هبة بريس” من مصادر عليمة بأن نسبة النجاح يتم احتسابها باقتسام عدد الناجحين على عدد الحاضرين لاجتياز الباكلوريا، و ليس اقتسام عدد الناجحين على عدد المسجلين.
يذكر أن أكاديمية جهة الدار البيضاء قد أعلنت أن نسبة نجاح أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات وصلت 62.36 و قد حصلت على أعلى معدل عام بالمغرب 19.62.
وتجدر الإشارة إلى ان أكاديمية جهة الدارالبيضاء سطات حصلت على أعلى معدل عام على الصعيد الوطني حقق من طرف المترشحتين أميرة بلكوشي و لينا أماني وهو 19,62 كما حصدت المراتب الأولى على المستوى الوطني في 14 مسلكا.
و هذا توضيح على مقال سابق نشرته هبة بريس أعتمدت فيه على الحساب على نسبة نجاح باقتسام عدد الناجحين على عدد المسجلين
4 تعليقات
شكرا على هذا التوضيح.. إنه إشارة إلى اعتمادكم مبادئء وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام.. الرجوع إلى الحق فضيلة.
الرجوع إلى الحق فضيلة. شكرا لهبة بريس على التوضيح جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الجاد.
المشكل يجب إعادة النظر في التصيح الامتحانات لأن كيف يعقل النجاح هذه السنة وصل نسبة تقريبا المئوية حللها انت وناقش!!!
الناجحون اكثر من الراسبون هههههههههههه باك صاحبي