شركة المشروبات المغربية تستغل المقاطعة و تعيد منتجاتها للسوق بعد 20 سنة من التوقف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شن العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملات على بعض شركات المشروبات الغازية الدولية بسبب ما اعتبروه “دعما منها لإسرائيل في حربها مع سكان غزة”، حيث دعوا لمقاطعة عدد من المنتجات في مقدمتها مشروبات غازية شهيرة.

و رغم أن تأثير المقاطعة يظل محدودا وفق عدد من الخبراء، غير أن ذلك ساهم في ارتفاع الإقبال على منتجات أخرى منافسة منها مشروبات غازية تنتج في المغرب.

و في هذا الصدد، أوضحت تقارير اقتصادية أن المقاطعة ساهمت في عودة شركة المشروبات المغربية SBM التي أوقفت أنشطتها في المملكة قبل حوالي عشرين سنة لعدد من الأسباب آنذاك.

و استنادا لذات المعطيات، فشركة SBM تستعد للعودة للواجهة في السوق المغربية من خلال إطلاق علامتها التجارية الجديدة و التي ستصنع في المغرب و ستصدر لعدد من أسواق العالم.

و ستحاول الشركة المغربية للمشروبات، التي تسوق حاليا بعض أنواع المياه المعدنية و مياه المائدة، طرح علامة جديدة في سوق المشروبات الغازية، و ذلك لكسب حصة من السوق مستغلة مقاطعة بعض المغاربة لمنتوجات أكبر شركتين عالميتين مستحوذتين على القطاع.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية السالفة الذكر قد انتقلت ملكيتها مؤخرا للمجموعة المغربية “موتانديس” المملوكة للمياردير المغربي عادل الدويري، الذي يدبر عددا من الشركات إحداها كانت المسوق الحصري لسيارات “فيراري” بالمغرب.