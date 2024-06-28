جماعة أكادير تشرع في إزالة السيارات المهملة بالشوارع

هبة بريس – أكادير

شرعت الجماعة الحضرية لأكادير، يوم أمس الخميس، في إزالة السيارات المهملة بشوارع المدينة.

وكانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام، لجميع مالكي السيارات ” المهملة ” المركونة بالشوارع او ساحات عمومية ، عن اعتزام شن حملة من اجل ازالتها .

وجاء تنزيل هذا التدبير من اجل مواجهة تكرار مشاهد الإختناق المروري بالمدينة ، تكون ذروته خلال كل موسم صيف، حيث تتحول شوارعها إلى جحيم ينغص فرحة العطلة الصيفية على المصطافين وسكان المدينة.