جماعة أكادير تشرع في إزالة السيارات المهملة بالشوارع
هبة بريس – أكادير
شرعت الجماعة الحضرية لأكادير، يوم أمس الخميس، في إزالة السيارات المهملة بشوارع المدينة.
وكانت الجماعة قد أعلنت قبل أيام، لجميع مالكي السيارات ” المهملة ” المركونة بالشوارع او ساحات عمومية ، عن اعتزام شن حملة من اجل ازالتها .
وجاء تنزيل هذا التدبير من اجل مواجهة تكرار مشاهد الإختناق المروري بالمدينة ، تكون ذروته خلال كل موسم صيف، حيث تتحول شوارعها إلى جحيم ينغص فرحة العطلة الصيفية على المصطافين وسكان المدينة.
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متى يصل الدور على مدينة تمارة التي تسجل أكبر انتشار للسيارات المهملة والتي احتلت كل الأماكن الشاغرة بالمواقف لتحولها لمقبرة حقيقية للسيارات