طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا أقصى جنوب المملكة.

ويرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة فوق السواحل الممتدة شمال الدار البيضاء.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار أو بهبوب زوابع رملية، بصفة محلية، فوق جنوب المنطقة الشرقية وأيضا الجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 19 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بمجموع أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.