طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-28 / 09:05
6

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وكذا أقصى جنوب المملكة.

ويرتقب أيضا نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة فوق السواحل الممتدة شمال الدار البيضاء.

ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار أو بهبوب زوابع رملية، بصفة محلية، فوق جنوب المنطقة الشرقية وأيضا الجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 18 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة، وما بين 12 و 19 درجة بباقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بمجموع أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

2024-06-28 / 09:05
6

مقالات ذات صلة

جماعة أكادير تشرع في إزالة السيارات المهملة بالشوارع

2024-06-28 / 11:08

الناظور .. اختلالات مشروع مارتشيكا تجر المدير العام السابق…

2024-06-28 / 09:30

أكاديمية الدار البيضاء سطات تخطئ في حساب نسبة نجاحها

2024-06-27 / 23:28

شركة غوغل تضيف اللغة الأمازيغية الى خاصية “الترجمة”

2024-06-27 / 22:48

وجدة .. إدارة ONEE تفند بيان مفبرك حول قطع…

2024-06-27 / 21:45

انقطاع الماء يثير غضبا بخريبكة

2024-06-27 / 21:33

إقليم طاطا .. أخنوش يطلق ويزور عددا من المشاريع…

2024-06-27 / 19:58

تزنيت : إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بسبب وجبة…

2024-06-27 / 19:32

بعد اعتقاله بالناظور..إيداع المتهم بقـ.ـتل فـ..ـتاة وحـ..ـرق جـ..ـثتها السجن…

2024-06-27 / 19:24

مخيمات تندوف تشتعل .. إحراق سيارات ومقرات لـ”شرطة” احتجاجا…

2024-06-27 / 19:18

‫6 تعليقات

  1. خلال ثلاث أيام الماضية عشنا أجواء باردة منعشة والحمد لله؛ نتمنى يستمر الجو باردا بإذن الله.

    رد

  3. نحن في بداية فصل الصيف من المنتظر أن تكون درجة الحرارة مرتفعة مع التغير المناخي؛ اللهم بردا و سلاما على جميع الأمة الإسلامية وانصر اخواننا الفلسطينين وجمعة مباركة لكم بدون استثناء.

    رد

  4. في هذه الفترة يتغير الطقس وتكثر فيه صواعق الرعد والفيضانات ونطلب من الله عزوجل نزول المطر نافعا ولا ضارا ولطفك بعبادك يآرب.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى