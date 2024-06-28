بحضور رئيس إسبانيا السابق.. أزولاي و بنسعيد يفتتحان مهرجان كناوة بالصويرة

هبة بريس من الصويرة

شهدت مدينة الصويرة عشية يوم أمس، انطلاقة الدورة الخامسة و العشرين لمهرجان كناوة و موسيقى العالم، من خلال موكب تقليدي ممزوج بتراث كناوة جاب أبرز شوارع و ساحات المدينة.

حفل الافتتاح شهد حضور ثلة من الشخصيات المهمة، يتقدمهم أندري أزولاي مستشار الملك و محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل ، فضلا على لويس رودريغير زاباثيرو رئيس حكومة إسبانيا الأسبق.

و خلال حفل افتتاح مهرجان كناوة الصويرة الذي يمتد حتى 29 من هذا الشهر، جاب الموكب التقليدي المتنوع والغني من الفلكلور المغربي، مختلف أزقة المدينة القديمة للصويرة، و قدم المشاركون من خلاله عروضا مبهرة لرواد المهرجان القادمين من جميع أنحاء العالم، للاحتفال بالانطلاق الكبير لهذا المهرجان الموسيقى المرموق.

وتستضيف الدورة الـ 25 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم، الذي يضيء سماء مدينة الرياح، 400 فنانا و53 حفلا موسيقيا في المجموع، ضمن أجندة مواعيد موسيقية رائدة، تقترح على الجمهور مجموعة واسعة من الموسيقى والإيقاعات الموسيقية النوعية.